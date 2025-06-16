- Почему-то мне всегда задают вопрос, готов ли я войти в чей-то тренерский штаб? А почему никто не хочет войти в штаб Александра Мостового? Я в любой готов войти, вон 20 лет уже жду, чтобы прийти в "Спартак". Кто там только не был и в каком количестве.
Осенью прошлого года Александр Мостовой завершил обучение и успешно прошел стажировку в московском "Динамо", после чего ему была выдана тренерская лицензия. 56-летний специалист еще не имел опыта работы в качестве тренера ни в одной команде.
С лета 2024 года московский "Спартак" возглавляет Деян Станкович. Под руководством сербского тренера красно-белые финишировали на 4-м месте в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России. По окончании сезона клуб продлил со Станковичем контракт.
Источник: "СЭ"
Мостовой: почему никто не хочет войти в мой тренерский штаб? 20 лет уже жду, чтобы прийти в "Спартак"
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли он войти в чей-то тренерский штаб.
Фото: ФК "Спартак"