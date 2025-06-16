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Спортивный директор "Локомотива" Ульянов прокомментировал информацию о трансферном бане клуба

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о получении клубом трансферного бана.
Фото: ФК "Локомотив"
"Откуда вы это все берете? Телеграм-каналы? Я не читаю такие источники и верю только РФС. Зайдите на их сайт и посмотрите, наложил ли РФС бан или нет", - цитирует Ульянова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Локомотив" получил запрет на регистрацию новых футболистов - сообщалось, что клуб не смог зарегистрировать нападающего Николая Комличенко.

По итогам сезона-2024/2025 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 турах.

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