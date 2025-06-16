"Он очень важен для нас, Дзюба — большой человек как для российского, так и для мирового футбола. Артем многое значит для "Акрона" и на поле, и вне его", - цитирует Джурасовича "Матч ТВ".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента - нападающий провел за команду во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10+7 баллов по системе "гол+пас". Ранее форвард продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/2026, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 тольяттинцы заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 30 турах 35 очков.
Джурасович: Дзюба - большой человек как для российского, так и для мирового футбола
Полузащитник "Акрона" Алекса Джурасович прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"