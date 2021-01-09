"Сейчас сложно что-то сказать о нем. Руководители команды работают, думаю, все шаги просчитаны и спланированы.
Нужен ли "Спартаку" опорник? Смотря какой. От хорошего опорника не откажется ни один клуб, здесь вопросов не в амплуа, а в качестве футболиста", - заявил Гунько.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" приобретет полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса. Позже эту информацию подтвердил директор департамента по связям с общественностью московской команды Антон Фетисов.
Йоррит Хендрикс провел в составе ПСВ 16 матчей в этом сезоне, результативными действиями не отметился.
За ПСВ он выступает с 2013 года. Всего за эту команду у него 239 матчей, 8 забитых мячей и 17 результативных передач.
Источник: "СЭ"
Гунько - о Хендриксе: сейчас сложно что-то сказать о нем
Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько прокомментировал информацию о переходе в московский "Спартак" полузащитника Йоррита Хендрикса.
Фото: "Getty Images"
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