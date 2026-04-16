Семак рассказал, планирует ли делает ротацию состава в ближайших матчах

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что не планирует делать ротацию состава в ближайших матчах РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Нет, не будем.
Конец чемпионата уже близок. Да, есть карточки, усталость, возможны травмы. Поэтому кого-то для чего-то приберегать, думаю, нет смысла", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Газпром Арене". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1. Голом за сине-бело-голубых отличился Вендел, в составе "быков" мяч забил Лукас Оласа.

В следующих трех турах "Зенит" сыграет с "Динамо" Мх, "Локомотивом" и "Ахматом".

