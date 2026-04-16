Как утверждает источник, центральный защитник Саба Сазонов, вероятнее всего, покинет этим летом "Торино".
24-летний воспитанник петербургского "Зенита" выступает за туринский клуб с лета 2023 года. Его действующий контракт истекает по окончании текущего сезона.
В нынешнем сезоне бывший футболист московского "Динамо" не провел за команду из Италии ни одного матча. Всего в составе "Торино" он отыграл 350 минут в 13 встречах, в которых получил две желтые карточки.
Источник: "Чемпионат"
Бывший защитник "Динамо" покинет летом "Торино" - "Чемпионат"
Фото: Imago