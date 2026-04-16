Агент Ракова назвал сроки восстановления игрока, вернувшегося из аренды в "Локомотив"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы вингера "Локомотива" Вадима Ракова, ответил на вопрос о сроках восстановления игрока после травмы.
"Если исходить из той информации, что давали врачи "Крыльев Советов", то это 2–3 месяца. Сейчас Вадим поступает в распоряжение врачей "Локомотива", они проведут дополнительные обследования, а после этого можно будет более точно говорить про сроки.

Сейчас не идет речь о тренировках. Вадиму на ногу была наложена лонгета. Он занимался только верхним плечевым поясом", - сказал агент.

Напомним, Вадим Раков получил травму осенью прошлого года, находясь в составе молодежной сборной России. Позднее у игрока был рецидив во время тренировочного процесса.

Текущий сезон крайний нападающий проводил на правах аренды в "Крыльях Советов". Вчера, 15 апреля, самарский клуб официально сообщил о досрочном возвращении футболиста в "Локомотив". За самарцев 21-летний вингер сыграл в 11 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативных паса на партнеров. Действующий контракт форварда с "железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: Sport24

