Быстров - о тренерах-женщинах в мужском футболе: какая-то ерунда

"По-моему, это какая-то ерунда.Как женщина может найти подход к мужчине? Футбол — это мужская игра. У нас мужчин-то тренеров мало, какие женщины? Издеваетесь?" - сказал Быстров Legalbet.
Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, назначенной главным тренером мужской команды в истории топ-5 европейских лиг.
"Унион" после 29 туров с 32 очками располагается на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги. В текущем сезоне команде осталось провести пять матчей: с "Вольфсбургом" (18.04, дома), "РБ Лейпциг" (24.04, в гостях), "Кёльном" (02.05, дома), "Майнцем" (10.05, в гостях) и "Аугсбургом" (16.05, дома).