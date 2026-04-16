Экс-игрок "Спартака": Карпина надо сделать главным над всеми тренерами России

"Карпина надо сделать главным над всеми тренерами России, которые работают в РПЛ, Первой и Второй лигах.Главный тренер сборной должен советовать наставникам клубов ставить в основной состав футболистов, которые считаются кандидатами в национальную команду. Его должны слушаться! Так должно быть, кто бы ни был главным тренером сборной. Во времена СССР любой старший тренер сборной мог спокойно вызвать к себе главного тренера клуба и дать ему поручение", - сказал Кавазашвили "Советскому спорту".
Валерий Карпин является главным тренером сборной России с конца июля 2021 года. Всего под его руководством национальная команда провела 32 матча, одержала 21 победу, 9 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее Карпин являлся главным тренером московских "Динамо" и "Спартака", армавирского "Торпедо", "Ростова" и испанской "Мальорки".