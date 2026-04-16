По информации источника, ПАОК планирует этим летом расстаться с российским нападающим Федором Чаловым и рассчитывает выручить за его продажу не менее 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что главный тренер команды Рэзван Луческу не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
Чалов перебрался в Грецию в августе 2024 года из московского ЦСКА. Контракт 27-летнего форварда с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года. Вторую часть текущего сезона футболист проводит на правах аренды в турецком "Кайсериспоре".
Источник: Sport24
Стала известна судьба Чалова в ПАОКе - источник
Фото: ФК "Кайсериспор"