Стала известна судьба Чалова в ПАОКе - источник

Федор Чалов может покинуть греческий клуб.
Фото: ФК "Кайсериспор"
По информации источника, ПАОК планирует этим летом расстаться с российским нападающим Федором Чаловым и рассчитывает выручить за его продажу не менее 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что главный тренер команды Рэзван Луческу не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Чалов перебрался в Грецию в августе 2024 года из московского ЦСКА. Контракт 27-летнего форварда с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года. Вторую часть текущего сезона футболист проводит на правах аренды в турецком "Кайсериспоре".

Источник: Sport24

