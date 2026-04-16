Романцев не понимает переход Сафонова в "ПСЖ": очень странно

"Мне вот очень странно. Хороший, отличный вратарь наш Поехал под Доннарумму. Он готов был сразу лучшего вратаря мира переиграть? Нет, не готов. А зачем поехал? Возьми другую команду, где будешь стоять, потом проявил себя, "Доннарумма, давай я тебя переиграю". Мне непонятно", - сказал Романцев в интервью на аккаунте WINLINE во "Вконтакте".

Российский специалист заявил, что Матвею Сафонову стоило перейти в команду, в которой он бы сразу играл в стартовом составе.Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 36 матчей, пропустил 31 гол и отыграл 16 матчей на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.