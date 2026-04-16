Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Сельта
19:45
ФрайбургНе начат
Астон Вилла
22:00
БолоньяНе начат
Ноттингем Форест
22:00
ПортуНе начат
Бетис
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

АЗ Алкмар
19:45
ШахтерНе начат
АЕК Афины
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Страсбург
22:00
МайнцНе начат
Фиорентина
22:00
Кристал ПэласНе начат

Романцев не понимает переход Сафонова в "ПСЖ": очень странно

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что Матвею Сафонову стоило перейти в команду, в которой он бы сразу играл в стартовом составе.

"Мне вот очень странно. Хороший, отличный вратарь наш Поехал под Доннарумму. Он готов был сразу лучшего вратаря мира переиграть? Нет, не готов. А зачем поехал? Возьми другую команду, где будешь стоять, потом проявил себя, "Доннарумма, давай я тебя переиграю". Мне непонятно", - сказал Романцев в интервью на аккаунте WINLINE во "Вконтакте".

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в начале июля 2024 года. Всего за клуб голкипер провел 36 матчей, пропустил 31 гол и отыграл 16 матчей на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится