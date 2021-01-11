- Можно ли назвать трансфер Хендрикса усилением для "Спартака"? Определенно нет. Думаю, "Спартак" выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс - полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если "Спартак" взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне, - передает слова Фрерикса Sport24.
Опорный полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может стать первым зимним трансфером московского "Спартака". По информации СМИ, стоимость перехода Хендрикса в состав красно-белых составит 500 тысяч евро - это связано с тем, что до конца его контракта с клубом из Эйндховена осталось всего полгода и продлевать его футболист не планирует. В текущем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах за ПСВ и результативными действиями не отметился, его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.
Журналист из Нидерландов: Хендрикса нельзя назвать усилением. Это футболист со множеством ограничений
Обозреватель футбольного сайта из Нидерландов Voetbalzone Гис Фрерикс оценил возможный трансфер в "Спартак" опорного полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Фото: Getty Images
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