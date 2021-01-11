- Йоррит - игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью. Хендрикс будет полезен во время оборонительных действий, но он не подходит для дальнейшего развития атаки и выхода из-под прессинга. Для этого ему не хватает динамики и скорости, - цитирует Фрерикса Sport24.
Опорный полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс может стать первым новичком "Спартака" в текущее трансферное окно. По данным СМИ, трансфер игрока, цена которого на портале Transfermarkt составляет 4 миллиона евро, обойдется красно-белым в 500 тысяч евро - столь низкая цена связана с тем, что контракт футболиста с ПСВ истекает уже летом 2021 года и стороны не смогли договориться о его продлении. Хендрикс является воспитанником клуба из Эйндховена и сыграл за него 239 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 17 результативных передач.
Нидерландский журналист: Хендрикс умеет выбирать позицию на поле, но ему не хватает динамики и скорости
Обозреватель футбольного сайта из Нидерландов Voetbalzone Гис Фрерикс охарактеризовал игровые качества возможного новичка "Спартака" опорного полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
Фото: Getty Images
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