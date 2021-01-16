Напомним, что Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" зимой 2019 года.
Любенович отметил, что переход в петербургский клуб стал шагом вперед в карьере защитника.
"Полностью понимаю Ракицкого. Он сам из Донецка, ему было тяжело от того, что не может быть дома. Ну и потом "Зенит" – это шаг вперед даже после такой команды, как "Шахтер", - заявил бывший игрок "Зари".
Также он высоко оценил игровые способности Ракицкого и подчеркнул, что тот мог бы выступать в любой команде мира.
"Ракицкий – футболист высочайшего уровня. И сильный, и техничный. Такого защитника сейчас в Украине нет. Да и до него не было. Пас вперед его видел? А удар? Этот футболист мог бы выступать в любой команде мира", - сказал Любенович.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Ракицкий провел за "Зенит" 15 матчей и забил один гол.
Источник: Спорт День за Днем
Бывший игрок и скаут "Зари": Ракицкий - футболист высочайшего уровня. Он мог бы выступать в любой команде мира
Бывший игрок луганской "Зари" Желько Любенович, также работавший скаутом в этом клубе, поделился мнением о защитнике "Зенита" Ярославе Ракицком.
Фото: "Зенит"
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