Фернандес: моя жена хочет стать гражданкой России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, что его жена хочет получить российский паспорт.

"Мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи. Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином," - цитирует Фернандеса пресс-служба "армейцев".



В декабре прошлого года Феорнандес сыграл свадьбу с Марьяной Шотт де Фрейтас, с которой он познакомился летом прошлого года.



В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний Фернандес принял участие в 14-и встречах.