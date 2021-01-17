Фернандес: моя жена хочет стать гражданкой России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, что его жена хочет получить российский паспорт.
"Мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи. Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином," - цитирует Фернандеса пресс-служба "армейцев".

В декабре прошлого года Феорнандес сыграл свадьбу с Марьяной Шотт де Фрейтас, с которой он познакомился летом прошлого года.

В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний Фернандес принял участие в 14-и встречах.

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Теги: ЦСКА Фернандес
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