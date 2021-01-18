- У меня нет обид ни на "Локо", ни на самого Кикнадзе. Кстати, я с ним виделся, когда "Рубин" играл против "Локомотива". Я подошел, пожал руку и дальше пошел, ни на кого не обижаюсь. Было одно недопонимание, которое привело к суду, но это часть футбола. Он хотел отстоять свою правду, я свою - это нормально. Он мне тоже пожал руку. Это просто уважение, я младше, я обязан был сделать это, - передает слова Тарасова "Чемпионат".
Опорный полузащитник Дмитрий Тарасов отыграл за "Локомотив" девять с половиной лет, контракт с ним не был продлен летом 2019 года в период руководства клубом генерального директора Василия Кикнадзе. В последнем матче за "Локо" Тарасов получил травму, которую в дальнейшем лечил путем оперативного вмешательства. В просьбе футболиста оплатить ему стоимость операции в размере 30 тысяч евро клубом ему было отказано, вопрос решался в суде, который принял сторону Тарасова.
Тарасов: с Кикнадзе пожали друг другу руки. Было одно недопонимание, приведшее к суду, но это часть футбола
Бывший опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к экс-генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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