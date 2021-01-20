Кокорин согласится на понижение зарплаты ради трансфера в "Фиорентину"

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда "Спартака" Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
Бердышев отметил, что Кокорин перейдет в "Фиорентину", если его устроят условия контракта, а "Спартаку" поступит устраивающее клуб предложение. Также он заявил, что футболист согласится на адекватное понижение зарплаты ради трансфера в итальянский клуб.

"Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в "Фиорентину". Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение.

Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате", - сказал Бердышев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Фиорентина" и "Спартак" согласовали трансфер Кокорина. Кроме того, была опубликована информация, согласно которой нападающий дал согласие на переход в итальянский клуб.

Напомним, что Кокорин пополнил состав "Спартака" минувшим летом как свободный агент. На счету 29-летнего игрока два гола и два результативных паса в 10 матчах за московскую команду.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Фиорентина Спартак Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

СМИ: "Фиорентина" заплатит 4 млн евро за Кокорина
Чидера Эджуке: Гончаренко иногда называет меня Эюке, это забавно
Газизов рассказал, когда может вернуться в "Уфу"
Тедеско объяснил причины, побудившие его принять решение об уходе из "Спартака" 4
"Локомотив" объявил имя нового директора клубной академии
Кокорин согласится на понижение зарплаты ради трансфера в "Фиорентину" 6
Источник: Кокорин согласился перейти в "Фиорентину" 1
Итальянские СМИ: трансфер затягивается из-за разногласий между Кокориным и "Спартаком" 4
Созин: штраф в 250 тысяч рублей - слишком мягкое наказание для Юрана за высказывания в адрес Урунова
Тедеско: нет ни одного шанса из ста, что могу остаться летом в "Спартаке" 8
Источник: Алексей Березуцкий принял решение не покидать ЦСКА 2
Кирьяков: Кокорин может себя проявить, как Шомуродов. Но если сам не захочет, то никакие аргументы не помогут 1
Украинский новичок "Оренбурга" подвергся травле в социальных сетях за переход в российский клуб 1
Хохлов: верю, что Кокорин может перейти в "Фиорентину". Он коммуникабельный, открытый, легко адаптируется 5
Кирьяков: не верю, что Кокорин уедет. Наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег 2
Зидан - о поражении "Реала" от клуба из Сегунды-Б: это не позор, такое бывает
41-летний голкипер "Алькояно" установил рекорд сезона по сэйвам против "Реала" 1
Источник: "Спартак" и "Фиорентина" согласовали сделку по Кокорину и сумму компенсации 28
Голкипер Лунин установил рекорд, дебютировав за "Реал" через 934 дня после перехода в клуб 2
"Алькояно" из Сегунды-Б забил победный гол "Реалу" в меньшинстве на 115 минуте (видео)
"Бенфика" проиграла в полуфинале Кубка лиги Португалии вслед за "Порту"
"Алькояно", играя в меньшинстве, выбил "Реал" из Кубка Испании 3
"Манчестер Юнайтед" победил "Фулхэм" и единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ
"Ювентус" в девятый раз стал обладателем Суперкубка Италии
"Бавария" в гостях обыграла "Аугсбург" и стала победителем первого круга Бундеслиги
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола 2
Эдегор может стать игроком "Арсенала"
Подольски: я точно мог перейти в "Локомотив"
Зинченко: "Манчестер Сити" снова на вершине АПЛ. Боремся до конца! 1
Источник: Гулиев может вернуться в "Ростов" 9
Все новости
-