Бердышев отметил, что Кокорин перейдет в "Фиорентину", если его устроят условия контракта, а "Спартаку" поступит устраивающее клуб предложение. Также он заявил, что футболист согласится на адекватное понижение зарплаты ради трансфера в итальянский клуб.
"Если "Спартак" устроит предложение, а нас устроят условия контракта, то Саша перейдет в "Фиорентину". Будет неправильно отказываться от шанса поиграть там. Футболисты всегда в рынке, у нас не было разговоров, хотим уходить или нет. Мы приехали на сборы, "Спартаку" поступило предложение.
Что касается зарплаты, то мы будем согласны пойти на адекватное понижение, чтобы играть в хорошем чемпионате", - сказал Бердышев.
Напомним, ранее сообщалось, что "Фиорентина" и "Спартак" согласовали трансфер Кокорина. Кроме того, была опубликована информация, согласно которой нападающий дал согласие на переход в итальянский клуб.
Напомним, что Кокорин пополнил состав "Спартака" минувшим летом как свободный агент. На счету 29-летнего игрока два гола и два результативных паса в 10 матчах за московскую команду.
Источник: Спорт-Экспресс
Кокорин согласится на понижение зарплаты ради трансфера в "Фиорентину"
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда "Спартака" Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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