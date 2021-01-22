Влашич: уже 2,5 года слышу, что могу уйти из ЦСКА, а я все равно с вами

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что не намерен покидать московский клуб в ближайшее время.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
"Я в ЦСКА уже два с половиной года, и все это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я все равно здесь с вами.

Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона", - передает слова Влашича Bobsoccer.ru.

Напомним, что 23-летний хорват перешел в ЦСКА в августе 2018 года из "Эвертона" на правах аренды. В июле 2019 года "армейцы" выкупили у "ирисок" контракт игрока за 15,7 млн евро. На данный момент ресурс transfermarkt оценивает стоимость Влашича в 30 млн евро.

В нынешнем сезоне в составе ЦСКА хавбек провел 22 матча во всех турнирах, забив в них 8 голов и отдав 6 результативных передач.

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Теги: Влашич ЦСКА
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