Овчинников отметил, что у него были разногласия с Гончаренко во время совместной работы в ЦСКА. По словам Овчинникова, он хотел, чтобы "армейцы" играли в более атакующий футбол.
"Есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда. Не знаю, возможно. Но я несколько по-другому видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. К примеру, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда", - сказал бывший тренер ЦСКА.
Напомним, что Овчинников покинул ЦСКА в декабре по истечении срока действия контракта с клубом.
Отметим, что по итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ "армейцы" занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.
Источник: Матч ТВ
Овчинников: в ЦСКА я ратовал за атакующий футбол и увеличение числа воспитанников
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, допускает ли он возможность повторной работы с наставником "армейцев" Виктором Гончаренко.
Фото: ЦСКА
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