Ивелин Попов рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов ответил на вопрос о том, кого из встречавшихся ему в карьере тренеров он считает самым лучшим.
Фото: ТАСС
- Кто лучший тренер в моей карьере? Не обидеть бы кого. Если откровенно - Курбан Бердыев. Работал с ним всего 4 месяца, но за это время узнал столько, сколько ни у одного другого тренера за всю карьеру. Записывал в тетрадь его тренировки, теорию, тактику, отдельные фразы. Учился у Бердыева не только футболу - жизни, - передает слова Попова Matchtv.ru.

33-летний полузащитник Ивелин Попов с февраля 2018 года по июнь 2018 года находился в аренде в "Рубине", который тренировал Курбан Бердыев. Болгарский хавбек сыграл за казанский клуб 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. Наибольшее количество игр в российских клубах Попов провел под руководством Массимо Карреры (54 матча, 3 гола, 5 передач), Валерия Карпина (44 матча, 9 голов, 7 передач) и Виктора Гончаренко (33 матча, 11 голов, 12 передач).

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сочи Бердыев Попов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: стала известна причина отказа ЦСКА от полузащитника "Ниццы" Данило
Тосун, которым интересовался ЦСКА, намекнул, что стал игроком "Бешикташа"
"РБ Лейпциг" обыграл "Байер" и укрепился на второй позиции в Бундеслиге после "Баварии"
"Валенсия" без участия Черышева одолела прямого конкурента "Эльче" и оторвалась от зоны вылета
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" разделили очки в главном матче дня АПЛ
"Динамо" опубликовало лучшие моменты победы над "Слованом" со счетом 4:2 (видео)
Ивелин Попов рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере
Источник: болельщики "Марселя" попали файером в футболиста Гонсалеса
Маньяков: предложений у Мусаева было много, но он захотел поработать со Слуцким 2
Головин попал в заявку "Монако" на матч с "Нантом"
"Валенсия" не включила Черышева в заявку на матч Ла Лиги 1
Попов: обмениваюсь сообщениями с Каррерой, Титовым и Аленичевым
Игнатьев — о попадании Семина и Бердыева в топ-40 тренеров мира: отрадный момент для всего нашего тренерского сообщества 2
Дебют Хендрикса, незаменимый Роша и новая схема от Тедеско. Как "Спартак" провел первый матч в году 4
"Реал", играя в меньшинстве с 9 минуты, проиграл "Леванте"
Стало известно, почему "Локомотив" отказался от подписания Джикии 3
Попов: если бы "Спартак" сохранил чемпионский состав, то выиграли бы еще как минимум два золота 2
Ибрагимовича могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм 5
"Арсенал" разгромил "Силекс"
"Динамо" забило четыре мяча "Словану" в товарищеском матче 1
Лидер ФНЛ арендовал форварда Янсане
Фанаты "Марселя" напали на клубную базу (видео) 1
Селихов сыграл за основу "Спартака" впервые за 665 дней 1
Источник: у "Эвертона" есть предложение от ЦСКА по Тосуну, но игрок хочет в "Бешикташ" 3
"Урал" уверенно разобрался с "Араратом" 2
Полузащитник "Спартака" Хендрикс высказался о Промесе
Источник: "Аякс" нашел замену Промесу 3
Пономарев — об уходе Гайча: сейчас футболиста продают агенты. Сделали, наверное, нарезку, что он лучше Пеле играет 1
Соболев оценил свою первую игру после травмы 2
Крал: рад забить свой первый мяч за "Спартак". Дальше будет только лучше 5
Все новости
-