Ивелин Попов рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере

Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов ответил на вопрос о том, кого из встречавшихся ему в карьере тренеров он считает самым лучшим.

Фото: ТАСС