- Кто лучший тренер в моей карьере? Не обидеть бы кого. Если откровенно - Курбан Бердыев. Работал с ним всего 4 месяца, но за это время узнал столько, сколько ни у одного другого тренера за всю карьеру. Записывал в тетрадь его тренировки, теорию, тактику, отдельные фразы. Учился у Бердыева не только футболу - жизни, - передает слова Попова Matchtv.ru.
33-летний полузащитник Ивелин Попов с февраля 2018 года по июнь 2018 года находился в аренде в "Рубине", который тренировал Курбан Бердыев. Болгарский хавбек сыграл за казанский клуб 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас. Наибольшее количество игр в российских клубах Попов провел под руководством Массимо Карреры (54 матча, 3 гола, 5 передач), Валерия Карпина (44 матча, 9 голов, 7 передач) и Виктора Гончаренко (33 матча, 11 голов, 12 передач).
Ивелин Попов рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере
Полузащитник "Сочи" Ивелин Попов ответил на вопрос о том, кого из встречавшихся ему в карьере тренеров он считает самым лучшим.
Фото: ТАСС
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