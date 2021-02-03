Дюков: сокращать число участников РПЛ абсолютно неправильно

Президент РФС Александр Дюков высказал мнение о возможном сокращении количества участников Российской премьер-лиги.
Фото: Викисклад
- Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно, - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".

В январе 2021 года в инфопространстве появились проекты реформирования Российской премьер-лиги путем сокращения количества ее участников. Так, два проекта предполагали сокращение высшего дивизиона чемпионата России до 12 клубов и различную систему окончания турнира после стандартной двухкруговой схемы: один вариант подразумевал разбиение чемпионата на две шестерки и дополнительные 2 круга внутри этих шестерок, другой - систему плей-офф.

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Теги: РПЛ Дюков
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