В августе 2019 году главный тренер "Зенита" Сергей Семак говорил, что для того, чтобы команда была такой, какой он ее хочет видеть, нужно 4 трансферных окна. На свою должность Семак был назначен в мае 2018 года.
- Четыре окна прошли? Два. Где мы что-то сделали - это реально два окна. В остальное время - ситуация иная. То есть команда сейчас на полпути от той, какой я ее хочу видеть. Когда я говорил про четыре трансферных окна, я говорил про четыре стопроцентных трансферных окна - когда мы усиливаемся теми игроками, которые нужны в первую очередь. Мы по 2-3 игрока должны брать, чтобы быть конкурентоспособными. Но по разным причинам сделать это пока не получается. Поэтому мы развиваемся медленнее, чем хотелось, - цитирует Семака Sport24.
В период нахождения Сергея Семака на посту главного тренера петербургского "Зенита" состоялось пять полных трансферных окон, в настоящий момент открыто шестое. Летом 2018 года состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Клаудио Маркизио и вернулся из аренды в тульский "Арсенал" нападающий Артем Дзюба. Зимой 2019 года в команду влились Вильмар Барриос, Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий. Летом 2019 года к "Зениту" присоединились Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин и Данил Круговой. Летом и осенью 2020 года в петербургский клуб перешли Деян Ловрен, Вендел и Дмитрий Чистяков.
Семак: "Зенит" сейчас на полпути от того, каким я хочу его видеть. Нужно еще два полноценных трансферных окна
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, сколько ему требуется времени и трансферов для построения команды.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!