"Это примерно как когда колхозник попадает в Москву". Сафонов — о Чепчугове

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал историю, которая произошла с вратарем Сергеем Чепчуговым в ЦСКА.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
— В ЦСКА рассказывали, что он шубу в пол брал и ходил как барин. По-человечески мне его жалко, наверное, парень оказался неприспособленным — не в обиду, но это примерно как когда колхозник попадает в Москву, — цитирует Сафонова "РБ-Спорт".

Напомним, Чепчугов начал публикацию странных постов в инстаграме. Дело дошло до такой степени, что разобраться в этой ситуации собирался отец Сергея. Он сообщил, что прилетит к сыну.

Напомним, с 2009 по 2017 год Чепчугов выступал за ЦСКА, но все это время находился в статусе сменщика Игоря Акинфеева.

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Теги: ЦСКА Сафонов Чепчугов
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