В "Спартаке" прокомментировали слова гендиректора "Крыльев" о невыплате по трансферу Соболева

В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что "Крылья Советов" недополучили денег от "красно-белых" за трансфер нападающего Александра Соболева.
Фото: "Спартак"
Отметим, что, по данным портала Transfermarkt, "Спартак" заплатил за игрока 4,5 миллиона евро. Вместе с тем гендиректор "Крыльев" Евгений Калакуцкий заявил, что реальная сумма трансфера существенно меньше той, о которой было объявлено официально.

Слова Калакуцкого прокомментировал Антон Фетисов, занимающий пост директора департамента по связям с общественностью "Спартака".

"Свои финансовые обязательства перед "Крыльями Советов" "Спартак" выполнил в полном объеме", - сказал Фетисов.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак Соболев Крылья Советов
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