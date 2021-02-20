В "Спартаке" прокомментировали слова гендиректора "Крыльев" о невыплате по трансферу Соболева

В "Спартаке" прокомментировали информацию о том, что "Крылья Советов" недополучили денег от "красно-белых" за трансфер нападающего Александра Соболева.

Фото: "Спартак"