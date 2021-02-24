Совет директоров "Газпрома" принял единогласное решение избрать Миллера главой холдинга ещё на пять лет.
Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года.
Напомним, "Газпром" является титульным спонсором "Зенита".
Источник: пресс-служба "Газпрома".
Миллер переизбран на пост главы "Газпрома" еще на пять лет
Глава холдинга "Газпром" Алексей Миллер останется на своем посту.
Фото: "Газпром"
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