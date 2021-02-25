Кавазашвили заявил, что рад возвращению Промеса. По его словам, Квинси способен повести за собой партнеров по команде. Кавазашвили также отметил, что Промес может еще два года играть на высоком уровне.
"Возвращение Промеса – большой подарок для "Спартака". Он веселый парень, классный футболист. Это именно тот заряженный игрок, который может повести за собой команду. Промес все время в движении, он никогда не стоит на месте. Это очень эксцентричный парень. И главное, он будет очень полезен "Спартаку", не имевшему классного нападающего. Еще года два он может сыграть на приличном уровне и попортит оппонентам нервы. Для меня его возвращение - радостное событие", - сказал Кавазашвили.
Отметим, что Промес перешел из "Аякса" в "Спартак" и заключил соглашение с московским клубом на 3,5 года. Ранее он выступал за "Спартак" в 2014-2018 годах.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Кавазашвили: еще года два Промес может сыграть на приличном уровне
Бывший игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал возвращение в клуб нападающего Квинси Промеса.
Фото: "Спартак"
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