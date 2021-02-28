Омельянчук играл под руководством Гуллита в "Тереке" ("Ахмат" - ред.) Экс-игрок грозненского клуба прокомментировал информацию о том, что во время работы в России Гуллит много времени проводил в увеселительных заведениях.
"Никогда не видел его в баре или на дискотеке. Мне показалось, что он был увлечен идеей и тренировками. Да и какие дискотеки в Кисловодске? А выйти в ресторан покушать — это право каждого человека, мы все так делали", - сказал Омельянчук.
Напомним, что Гуллит являлся наставником "Терека" в 2011 году. Он был назначен главным тренером в январе и уволен в июне из-за плохих результатов.
Источник: Матч ТВ
Омельянчук: никогда не видел Гуллита в баре во время его работы в "Тереке"
Экс-игрок сборной Белоруссии Сергей Омельянчук высказался о совместной работе с голландским тренером Руудом Гуллитом.
Фото: Getty Images
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