Глава ОКР Жуков: если бы Йоахим Лев возглавил "Спартак" — было бы здорово

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского "Спартака" Александр Жуков поделился мнением о возможной смене тренера в стане красно-белых.
Фото: Getty Images
Напомним, что 16 декабря 2020 года наставник "Спартака" Доменико Тедеско после проигранного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (1:3) объявил о решении не продлевать с клубом заканчивающийся в мае контракт. По словам немецкого специалиста, причиной тому послужили семейные обстоятельства. Ранее стало известно, что у руководства красно-белых имеется список кандидатов, рассматриваемых на замену Тедеско. В нем фигурируют преимущественно зарубежные специалисты, но есть и российские.

"Я остаюсь при своем мнении, что "Спартаку" нужно как можно скорее определиться с тренером. Это совершенно неправильное решение — оставлять Тедеско, который уйдет через несколько месяцев. Просто будет потерян и следующий сезон. У команды нет поставленной игры, всё на эмоциях. Надо найти нового тренера, хорошо, если это будет спартаковец. Например, Валерий Карпин или Дмитрий Парфёнов.

Если же это будет не спартаковец, то хорошо бы найти человека с мировым именем. Например, Йоахим Лёв, вот это было бы совсем здорово", - приводит слова Жукова "Р-Спорт".

Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы, который пройдёт летом 2021 года.

"Спартак" после 21-го тура занимает 3-е место в чемпионате России, имея в своем активе 38 зачетных баллов. Отставание красно-белых от лидирующего "Зенита" составляет 4 очка.

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Теги: Спартак Лев Жуков
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