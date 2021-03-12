"Клуб на данный момент не получал иска от АО "Капитальные активы", - приводит слова Фетисова "Чемпионат".
Напомним, что акционерное общество "Капитальные активы" подало иск к ФК "Спартак". Сумма иска составляет 88,3 млн рублей. Подробности претензий не уточняются.
Согласно данным системы "Спарк", компания "Капитальные активы" владеет 22% акций ФК "Спартак".
В "Спартаке" прокомментировали информацию об иске к клубу
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию, согласно которой акционерное общество "Капитальные активы" подало иск к клубу.
Фото: ФК "Спартак"
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