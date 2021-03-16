- Пока Артем стоит выше Соболева. Но если Александр так продолжит играть, то ситуация может поменяться. Мне пока больше нравится Дзюба за счет опыта, пока у него не погас огонь в глазах. Артем может повести за собой в трудные минуты, если игра идет не так. Он может менять ситуацию на поле: кому-то из партнеров поддать, кого-то успокоить. Он лидер, - передает слова Кирьякова "Советский спорт".
24-летний нападающий "Спартака" Александр Соболев принял участие в 3 матчах за сборную России и забил 1 гол. Его суммарное игровое время в национальной команде составило 80 минут. 32-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба сыграл за сборную России 47 матчей и является ее капитаном. Результативность Дзюбы в национальной команде - 26 забитых голов и 14 результативных передач.
Кирьяков: пока Дзюба выше Соболева, он лидер. Но ситуация может поменяться
Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказал мнение о нападающих национальной команды Артеме Дзюбе ("Зенит") и Александре Соболеве ("Спартак").
Фото: РФС
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