Как сообщает журналист "СЭ", охране был выдан приказ не подпускать представителей СМИ. Во время приезда СМИ одно из изданий попросили не снимать приезд, а сотрудники охраны повалили журналиста на землю.
Напомним, о назначении Олича в ЦСКА стало известно сегодня. Бывший футболист "армейцев" возглавит команду после Виктора Гончаренко, отработавший в Москве четыре года.
ЦСКА после 23 туров чемпионата России идет на пятой строчке с 40 очками. В 1/4 финала Кубка России соперником москвичей станет тульский "Арсенал".
Источник: охранники ЦСКА повалили журналиста на землю во время приезда Олича
Охрана ЦСКА попыталась не допустить съемки приезда нового наставника клуба Ивицы Олича на стадион "Октябрь".
Фото: ПФК ЦСКА
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