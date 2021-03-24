- Главное, что смущает в Оличе - отсутствие опыта работы главного тренера. Да, он помогал Златко Даличу в сборной Хорватии, но это совсем другое. Именно Далич определял стиль, отвечал за результат и принимал ключевые решения. Ивица был консультантом, но ни за что не отвечал. Мы не понимаем, какая у него система игры, что он хочет видеть на поле. Предлагаю посмотреть, как он проведет оставшиеся матчи сезона, и тогда уже делать какие-то предварительные выводы, - передает слова Тарханова "РБ-Спорт".
41-летний Ивица Олич в период с июля 2003 по январь 2007 года выступал за ЦСКА в качестве нападающего и стал одним из любимцев болельщиков клуба. После окончания игровой карьеры экс-форвард работал помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, в составе тренерского штаба "шашечных" стал финалистом Чемпионата мира-2018 в России. 23 марта пресс-служба ЦСКА объявила о назначении Олича на должность главного тренера клуба вместо уволенного днем ранее Виктора Гончаренко. При этом все остальные специалисты из состава тренерского штаба Гончаренко продолжили работу в ЦСКА, включая Василия и Алексея Березуцких, которые, по слухам, также могли покинуть клуб.
Тарханов: в Оличе смущает отсутствие опыта работы главным тренером. В сборной Хорватии он ни за что не отвечал
Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказал мнение о новом наставнике красно-синих Ивице Оличе.
Фото: "Чемпионат"
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