Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
2 - 0 2 0
ОсасунаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
ЛациоЗавершен
Аталанта
1 - 0 1 0
Кальяри1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Париж
0 - 2 0 2
Тулуза1 тайм

Экс-полузащитник сборной России назвал главную сенсацию этого сезона РПЛ

Олег Иванов высказался об игре "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
- Главная сенсация сезона со знаком плюс — "Балтика". Тут сразу все сошлось: вера игроков в идею тренера, Андрея Талалаева, которого слушаются беспрекословно, хорошая функциональная подготовка и удачный старт, придавший уверенность каждому — от вратаря Бориско до форварда Хиля.

По итогам сезона 2024/2025 "Балтика" под руководством Андрея Талалаева выиграла чемпионат Первой лиги и спустя год вернулась в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне калининградская команда одержала девять побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение в 18 прошедших турах. Балтийцы пропустили всего 7 голов, что является лучшим показателем РПЛ.

По итогам первой части сезона подопечные Талалаева набрали 35 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится