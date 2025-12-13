- Главная сенсация сезона со знаком плюс — "Балтика". Тут сразу все сошлось: вера игроков в идею тренера, Андрея Талалаева, которого слушаются беспрекословно, хорошая функциональная подготовка и удачный старт, придавший уверенность каждому — от вратаря Бориско до форварда Хиля.
По итогам сезона 2024/2025 "Балтика" под руководством Андрея Талалаева выиграла чемпионат Первой лиги и спустя год вернулась в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне калининградская команда одержала девять побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела лишь одно поражение в 18 прошедших турах. Балтийцы пропустили всего 7 голов, что является лучшим показателем РПЛ.
По итогам первой части сезона подопечные Талалаева набрали 35 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.
Источник: "СЭ"
Экс-полузащитник сборной России назвал главную сенсацию этого сезона РПЛ
Олег Иванов высказался об игре "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"