"У РПЛ хороший уровень, при этом она имеет отличия в плане футбола. "Краснодар" для меня лучшая команда в чемпионате России. Всё хорошо, я счастлив", - сказал Перрен TACC.
Гаэтан Перрен стал игроком "Краснодара" в конце июля 2025 года. Всего за клуб правый вингер провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее Перрен выступал за французские "Осер", "Орлеан" и "Лион".
Легионер "Краснодара" Перрен высказался об уровне РПЛ
Футболист "Краснодара" Гаэтан Перрен дал положительную оценку уровню чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"