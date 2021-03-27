— Надо понимать, что болельщики бывают разные, и в том числе неадекватные. У меня даже был случай, когда я играл за "Локомотив": в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет. Хорошо, что рядом были его друзья и тут же его забрали, — цитирует Павлюченко "Чемпионат".
39-летний Павлюченко защищал цвета "Локомотива" с февраля 2012 по лето 2015 года, проведя за это время 78 матчей, в которых забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.
Также в карьере россиянина были "Спартак", "Ротор", "Тоттенхэм", "Урал", "Кубань" и другие команды. Сейчас Павлюченко выступает в ПФЛ за ногинское "Знамя", забив семь голов и отдав голевую передачу в 14 матчах.
Павлюченко: в ресторане пьяный человек, еле стоя на ногах, сказал мне, что болеет за ЦСКА, и достал пистолет
Бывший футболист "Локомотива" Роман Павлюченко вспомнил эпизод из жизни.
Фото: ФК "Локомотив"
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