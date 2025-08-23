- Можно ли уже будет начать говорить об отставке Станковича, если "Спартак" проиграет? Можно, потому что "Спартак" должен обыгрывать и проходить "Рубин", если они хотят биться за медали, - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Матч шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Спартаком" начался в 14:00 по московскому времени. После первого тайма счет в матче не открыт.
На данный момент "Рубин" занимает четвертое место с 10-ю очками, "Спартак" идет на 11-й строчке с 5 очками.
Булыкин поделился прогнозом на матч "Рубин" - "Спартак"
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче шестого тура РПЛ между "Рубином" и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"