- Футбол навсегда будет в моём сердце, но пришло время двигаться дальше! Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол, - написал Газинский в соцсети.
Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в клуб в 2024 году и стал чемпионом страны. Всего российский полузащитник принял участие в 289 матчах за "быков", забил 15 голов и отдал 30 результативных передач.
Экс-игрок "Краснодара" завершил игровую карьеру
Бывший игрок "Краснодара" Юрий Газинский объявил о завершении игровой карьеры.
Фото: "Чемпионат"