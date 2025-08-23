В "Севилье" прокомментировали информацию об интересе к хавбеку махачкалинского "Динамо"

"Интерес к Джаваду Хоссейннеджаду из "Динамо" Махачкала? В списках "Севильи" нет этого игрока", - сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.
Напомним, ранее издание TEAMtalk сообщило, что испанская "Севилья", а также ряд английские клубов интересуются иранским футболистом Джавадом Хоссейннеджадом.
22-летний атакующий полузащитник играет за "Динамо" с прошлого лета. Контракт футболиста с клубом из Махачкалы рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек провел за команду 7 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 900 тысяч евро.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала