Главный тренер "Рубина" высказался перед матчем со "Спартаком"

- "Спартак" не загнан в угол. Если вы посмотрите матчи, они складывались неплохо для "Спартака", было определенное стечение обстоятельств. Определенно, это качественная команда, которая будет бороться, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".
Матч шестого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Рубином" и "Спартаком" начался в 14:00 по московскому времени. К 14-й минуте счет в матче не открыт.
На данный момент "Рубин" занимает четвертое место с 10-ю очками, "Спартак" идет на 11-й строчке с 5 очками.