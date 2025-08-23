- Российский футбол очень силовой и интенсивный, соревновательность здесь на высоком уровне. Уже в первых играх я ощутил, как плотно меня опекают соперники, — уровень единоборств здесь значительно выше, - приводит слова Алвеса пресс-служба ЦСКА.
Напомним, 20-летнего Матеус Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" 10 июля. полузащитник принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 2030 года.
На данный момент ЦСКА занимает третье место в РПЛ с 11 очками.
Новичок ЦСКА оценил российский чемпионат
Новичок ЦСКА Матеус Алвес высказался о чемпионате Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"