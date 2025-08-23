- Футболисты сыгрались за столько лет и показывают качественный футбол. Стоит отметить, что главный тренер работает уже третий сезон. Появилась стабильность, и она отражается на результатах и на игре, - сказал Корниленко "Матч ТВ".
На данный момент команда Михаила Галактионова занимает первое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 5 матчах. В следующем туре "Локомотив" сыграет на своем поле с "Ростовом". Встреча состоится сегодня, 23 августа, в 18:30 по московскому времени.
Корниленко высказался о результатах "Локомотива"
Бывший игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко оценил старт сезона в исполнении "Локомотива".
Фото: "Чемпионат"