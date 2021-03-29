– Деньги от РПЛ мы получили давно, так же как и давно погасили долги перед некоторыми сотрудниками. Задолженности у нас, конечно, ещё остались. На наш счёт поступило всего 34 миллиона. Там в любом случае не хватит на полное погашение, – рассказала Коновалова в интервью для "Чемпионата".
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Тамбов" подал иск о банкротстве. Однако руководство российской Премьер-лиги приняло решение досрочно выделить финансовые средства, положенные клубу за участие в сезоне РПЛ.
"Тамбов" проводит второй сезон в высшей лиге России и на данный момент занимает последнюю строчку с 13 очками в активе. В 23 матчах подопечные Сергея Первушина смогли одержать только три победы.
Генеральный директор "Тамбова": на наш счет поступило всего 34 млн рублей
Генеральный директор "Тамбов" Ольга Коновалова рассказала, как проходит погашение задолженностей клуба.
ФК "Тамбов"
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