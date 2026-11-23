- Я не вижу глобальных проблем в игре "Краснодара" и в работе главного тренера.
Есть ряд команд, у которых спады случались и раньше. Сейчас случился небольшой спад у "Краснодара". Но я бы не бежал впереди паровоза и не делал поспешных выводов. Мусаев проводит хорошую работу, - цитирует Газинского Metaratings.
По итогам 15 сыгранных туров "Краснодар" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего московского "Динамо" на пять баллов.
В 15 туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева на выезде сыграла с бело-голубыми вничью - 1:1. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата страны.