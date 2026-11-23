- Мы не смогли обыграть "Локомотив", но создали много голевых моментов, я лично имел несколько возможностей забить. Мы действительно были хороши в созидании, но не воспользовались этими возможностями.
Это футбол. У меня нет вопросов к своим одноклубникам, иногда это просто может быть не ваш день, - цитирует Посо "Матч ТВ".
Вчера, 22 ноября, "Родина" на домашнем стадионе потерпела поражение от московского "Локомотива" в матче 15 тура Российской Премеьр-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Андрей Мостовой.
Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера "железнодорожников" на данный момент является экс-игрок красно-зеленых Сергей Овчинников. На данный момент команда располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками в своем активе. "Родина" по итогам первого круга занимает 14 место с 12 баллами.