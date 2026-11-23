- Скорее всего, зимние сборы будут проведены в Турции.
Я считаю, что нужно жить по средствам. В Турции будут созданы хорошие условия. Нужно понимать, что есть бюджет и что мы должны не выходить за его рамки, - цитирует Чайку "РБ Спорт".
В 15 туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" одержал домашнюю победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 3:0. По итогам первого круга южане располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.
Подопечным Дмитрия Кириченко в чемпионате России до зимней паузы предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Краснодаром", а также на выезде с воронежским "Факелом".