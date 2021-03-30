"Какие перемены могут произойти в "Зените" летом? На мой взгляд, "Зенит" действительно стоит на пороге перемен: у большой группы футболистов заканчиваются контракты, в России и за рубежом имеется интерес к игрокам, имеющим долгосрочные соглашения. Наверняка у руководства есть концепция развития клуба и свое видение развития ситуации. Летом я не исключаю серьезного движения, так что будем пристально следить за новостями.
Комплектование будет зависеть от нескольких обстоятельств. Во-первых, от публично озвученных целей и задач в международных турнирах. Если же первые лица "Зенита" довольствуются золотыми медалями чемпионата России и локальными победами в Европе, тогда и трансферные приоритеты окажутся другими. Впрочем, не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами", - сказал Малафеев.
"Зенит" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги занимает первое место, набрав в 23-х матчах 48 очков. В последнем туре российского чемпионата петербургский клуб обыграл на выезде ЦСКА со счетом 3:2. Дубль в том матче оформил Вендел, еще один гол забил Артем Дзюба.
В 24-м туре РПЛ "Зенит" на своем поле примет "Химки". Игра с подмосковной командой пройдет 5 апреля и начнется в 19:00 мск.
Петербургский клуб не смог выйти из группы Лиги чемпионов в этом сезоне. В квартете с "Лацио", дортмундской "Боруссией" и "Брюгге" команда Семака набрала всего одно очко, сыграв вничью с римским клубом (1:1).
"Зенит" выигрывал чемпионат России шесть раз, также у команды есть один чемпионский титул в СССР. В 2008 году "сине-бело-голубые" стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.
Вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев выступал за петербургский клуб с 1999 по 2016 год. Всего за этот клуб он провел 441 матч, в 163 играх он не пропустил ни одного мяча. В составе сборной России он сыграл в 29 матчах.
Источник: Bobsoccer
Малафеев: "Зенит" стоит на пороге перемен. Не думаю, что амбиции клуба ограничиваются внутренними титулами
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказал мнение о возможных переменах в петербургской команде летом этого года.
Фото: ФК "Зенит"
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