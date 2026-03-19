Ответная встреча 1/8 финала в Бирмингеме завершилась победой английского клуба со счётом 2:0.
Первая игра также осталась за "Астон Виллой" - 1:0.
Голы: Макгинн, 54, Бэйли, 86.
"Астон Вилла": Мартинес, Пау Торрес, Линделеф, Матсен, Богарде, Дуглас Луис, Онана, Макгинн, Санчо, Роджерс, Абрахам.
"Лилль": Озер, Менье, Мбемба, Алессандро, Перро, Нгой, Буадди, Бенталеб, Феликс Коррейя, Мукау, Жиру.
Предупреждения: Феликс Коррейя, 25.
"Астон Вилла" оформила выход в четвертьфинал Лиги Европы
"Астон Вилла" уверенно прошла "Лилль" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
