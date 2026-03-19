Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Лион
0 - 2 0 2
СельтаЗавершен
Мидтьюлланд
1 - 2 (П 0 - 3) 1 203
Ноттингем ФорестЗавершен
Фрайбург
5 - 1 5 1
ГенкЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ПанатинаикосЗавершен
Порту
2 - 0 2 0
ШтутгартЗавершен

"Астон Вилла" оформила выход в четвертьфинал Лиги Европы

"Астон Вилла" уверенно прошла "Лилль" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы.
Фото: УЕФА
Ответная встреча 1/8 финала в Бирмингеме завершилась победой английского клуба со счётом 2:0.

Первая игра также осталась за "Астон Виллой" - 1:0.

Голы: Макгинн, 54, Бэйли, 86.

"Астон Вилла": Мартинес, Пау Торрес, Линделеф, Матсен, Богарде, Дуглас Луис, Онана, Макгинн, Санчо, Роджерс, Абрахам.

"Лилль": Озер, Менье, Мбемба, Алессандро, Перро, Нгой, Буадди, Бенталеб, Феликс Коррейя, Мукау, Жиру.

Предупреждения: Феликс Коррейя, 25.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится