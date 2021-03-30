"Раскрепостил меня именно он. Леонид Викторович много со мной разговаривал по разным поводам – в том числе о том, почему я молчу. Советовал мне больше контактировать с ребятами, с ним. Адаптация у меня правда затянулась – а тренер ее ускорил.
У Леонида Викторовича серьезный разговор и шуточный вперемешку. В любой момент может подколоть, даже в столовой. Однажды я сделал подачу, ошибся и громко выругался. Леонид Викторович отреагировал: "Ты разговаривать умеешь?". Это тоже сделало меня свободнее.
И сейчас к Слуцкому можно подойти или позвонить по любому поводу. Никогда не откажет и поддержит беседу на любую тему – от самочувствия до личной жизни.
Мне повезло с Леонидом Викторовичем: было бы в разы тяжелее, если бы вокруг меня люди тоже закрывались, как я", - сказал Самошников.
Защитник "Рубина" Илья Самошников перешел в состав казанской команды в январе прошлого года из "Торпедо". В текущем сезоне он сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу. Всего за "Рубин" у него 26 матчей.
Футболист получил вызов в сборную России на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Казанский "Рубин" уступил в 23-м туре РПЛ подмосковным "Химкам" со счетом 1:3. Счет в матче открыл полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов на 21-й минуте встречи, точно пробив в правый нижний угол ворот "Рубина" с одиннадцатиметровой отметки. Через 9 минут бывший игрок казанской команды Павел Могилевец удвоил преимущество подмосковной команды. В конце первой половины форвард "Рубина" Джорджде Деспотович сократил отставание в счете.
"Рубин" располагается на 8-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 23-х матчах 37 очков.
Источник: Sport24
Самошников: мне повезло со Слуцким. Раскрепостил меня именно он
Защитник "Рубина" Илья Самошников рассказал о качествах главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"
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