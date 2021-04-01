Семак заявил, что без Дзюбы игра "Зенита" изменится. По его словам, если бы Артема не было в составе "сине-бело-голубых", команда делала бы меньше навесов.
"Конечно, [игра] изменится. Если вместо Артема будут играть нападающие схожей фактуры — как Антон Заболотный или Александр Соболев, то, возможно, игра изменится в меньшей степени, однако тоже будет другой. Если в нападении окажется Мостовой, то игра будет кардинально другой.
Станет ли без Дзюбы меньше навесов? Естественно. Если в атаке невысокий нападающий, то какой смысл в навесах? Тут уже нужны прострелы и фланговые передачи. Хотя также возможны варианты: в недавней игре с Сербией форвард сборной Португалии Диогу Жота два мяча забил головой, не обладая высоким ростом. Но никто почему-то не говорит, что Португалия играет навесами!" - сказал Семак.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 21 матч, забил 13 голов и сделал пять результативных передач.
"Зенит" пребывает на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Команда Семака опережает идущий вторым "Спартак" на четыре балла.
Источник: Спорт-Экспресс
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Семак рассказал, как изменилась бы игра "Зенита" без Дзюбы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, изменилась ли бы игра петербуржцев, если бы команду покинул форвард Артем Дзюба.
Фото: "Зенит"
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