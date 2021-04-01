Семак заявил, что собрать идеальный "Зенит" в нынешних условиях невозможно.
"Это невозможно сделать в тех условиях, в которых мы находимся. Имею ли я в виду лимит? В том числе. Мы же не можем от игроков требовать то, что они не могут дать. Это неправильно с точки зрения тренера. Нужно строить игру так, чтобы это было выполнимо", - сказал Семак.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России "Зенит" под руководством Семака набрал 48 очков и идет во главе турнирной таблицы. От второго места, на котором пребывает "Спартак", петербуржцев отделяют четыре очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Семак: мне близка игровая философия Клоппа, Симеоне и Гвардиолы
Семак: собрать идеальный "Зенит"? Это невозможно сделать в нынешних условиях
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, что ему нужно для того, чтобы собрать идеальную команду.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!